Президент Украины Петр Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29, о чем позже сообщил на своей странице в Facebook.
На самолете Порошенко прилетел на военный аэродром в Винницкой области, где поздравил военных летчиков с Днем воздушных сил, пишет RT.
При этом, как видно из кадров украинских СМИ, Порошенко во время полета находился на месте, расположенном за пилотом.
Напомним, в 2000 году президент РФ Владимир Путин прилетел в Чечню на истребителе Су-27 четвёртого поколения. Сообщалось, что глава государства был вторым пилотом боевой машины.