Власти Южного Урала зовут на помощь ЮНЕСКО и туристов

В Челябинской области могут создать заповедник, попадающий под международную защиту ЮНЭСКО. В новый биосферный резерват войдут национальный парк «Таганай», озеро Тургояк, а также Ашинский природный заповедник.
Заявка в российский комитет ЮНЕСКО отправлена в рамках Года экологии. По новому проекту заповедник займет часть территории Златоуста, Миасса, Карабаша и Кусинского района, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Создание особо охраняемого объекта позволит привлечь в Челябинскую область туристов, а также сохранить озеро и леса от дальнейшего загрязнения людьми.