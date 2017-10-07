Земля входит в пояс астероидов, способный уничтожить все живое

Американское астрономическое сообщество обеспокоено приближением нашей планеты к массивному поясу астероидов. Специалисты не исключают, что земная цивилизация может быть уничтожена.
В настоящее время ученые стремятся определить вероятность столкновения Земли с крупным небесным телом, находящимся в ближайшем облаке астероидов. Астрономы подробно изучают пояс Койпера, расположенный в пространстве между Марсом и Юпитером. Ученые опасаются, что астероидное облако может породить угрожающий Земле астероид.
Коллектив исследователей придерживается гипотезы, по которой динозавры вымерли именно из-за столкновения планеты с инородным телом.
По версии ряда астрономов, встреча Земли с большим астероидом приведет к коллапсу всего живого: человечество погибнет, как и вся флора и фауна.