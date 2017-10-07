{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 октября 2017
14:28  07 октября 2017 2

Земля входит в пояс астероидов, способный уничтожить все живое

США, комета,метеор,сирия, комета, земля, астрономия, галактика, вселенная, астероид
Планете грозит опасностьФото: depositphotos.com © URA.RU

Американское астрономическое сообщество обеспокоено приближением нашей планеты к массивному поясу астероидов. Специалисты не исключают, что земная цивилизация может быть уничтожена.

В настоящее время ученые стремятся определить вероятность столкновения Земли с крупным небесным телом, находящимся в ближайшем облаке астероидов. Астрономы подробно изучают пояс Койпера, расположенный в пространстве между Марсом и Юпитером. Ученые опасаются, что астероидное облако может породить угрожающий Земле астероид.

Коллектив исследователей придерживается гипотезы, по которой динозавры вымерли именно из-за столкновения планеты с инородным телом.

По версии ряда астрономов, встреча Земли с большим астероидом приведет к коллапсу всего живого: человечество погибнет, как и вся флора и фауна.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров