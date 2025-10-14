Россиянам рассказали, как избавиться от назойливых звонков из банков

Россияне могут официально отказаться от назойливых рекламных звонков и сообщений банков. Банки обязаны получать согласие граждан на рассылку информации и предложений, прежде чем связываться с ними по телефону или через смс. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
«Заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем „галочки“, среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг», — пояснила Валишвили агентству «Прайм». Она отметила, что банки активно пользуются этим пунктом, чтобы впоследствии звонить клиентам с навязчивыми предложениями.
Валишвили уточнила, что прекратить поступление спам-звонков можно двумя способами. Первый — направить в банк письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных для целей рекламы. Второй — воспользоваться услугами своего мобильного оператора, который может установить технический запрет на входящие рекламные звонки. Эксперт добавила, что после официального отзыва согласия банк обязан исключить клиента из своей базы для обзвона и рассылок, иначе компания рискует получить административный штраф.
С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие рассылку спам-звонков и сообщений от банков без согласия клиентов. Эти меры были введены для борьбы с телефонным мошенничеством и защитой персональных данных, однако вызвали обеспокоенность у финансовых организаций из-за массовой блокировки даже важных уведомлений клиентам.
