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08 октября 2017
07 октября 2017
09:03  08 октября 2017 0

Во Львове радикалы сорвали концерт Бабкина

Концерт группы КАСТА. Екатеринбург 2.12.16, концерт
Концерт Сергея Бабкина был сорван активистамиФото: Дарья Попова © URA.RU

Во Львове активисты сорвали выступление украинского музыканта и фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина. Свои действия они объяснили тем, что артист выступал в России.

Радикалы, как сообщает RT, заблокировали вход в клуб, где должен был выступать Бабкин. Люди с билетами начали прорываться внутрь, после чего в конфликт пришлось вмешаться полиции. Организаторы концерта заявили, что выступление отменено, пообещав вернуть деньги за билеты.

Ранее, напомним, глава Одесской областной администрации Максим Степанов призвал отменить в городе концерт Светланы Лободы. Певице, как отметил чиновник, деньги оказались превыше Украины.

Сергей Демин
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