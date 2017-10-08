Во Львове радикалы сорвали концерт Бабкина

09:03 08 октября 2017 0

Концерт Сергея Бабкина был сорван активистами Фото: Дарья Попова © URA.RU

Во Львове активисты сорвали выступление украинского музыканта и фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина. Свои действия они объяснили тем, что артист выступал в России.

Радикалы, как сообщает RT, заблокировали вход в клуб, где должен был выступать Бабкин. Люди с билетами начали прорываться внутрь, после чего в конфликт пришлось вмешаться полиции. Организаторы концерта заявили, что выступление отменено, пообещав вернуть деньги за билеты.

Ранее, напомним, глава Одесской областной администрации Максим Степанов призвал отменить в городе концерт Светланы Лободы. Певице, как отметил чиновник, деньги оказались превыше Украины.