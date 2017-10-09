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09 октября 2017
17:17  09 октября 2017 0

В «Тинькофф-банке» сбой. Проблема коснулась личных кабинетов и приложения

Прежде сбой фиксировали 5 октябряФото: "Википедия"

Личный кабинет и мобильное приложение «Тинькофф-банка» работают со сбоями. В банке подтверждают информацию.

«„Тинькофф-банк“ лежит третий час, люди не могут снять деньги. Все уже в панике», — сообщил телеграмм-канал «Финансовый караульный». В банке рассказали, что уже устраняют проблему, и принесли извинения за доставленные неудобства. В коммерческой организации пообещали в ближайшее время устранить все проблемы и восстановить работу сервисов. RNS уточняет, что операции по картам проводятся в нормальном режиме.

Последний раз сбой в работе банка был зафиксирован 5 октября. Тогда проблемы коснулись мобильного приложения, которое не позволяло пользователям совершать некоторые операции, в том числе денежные переводы. Ранее «URA.RU» сообщало, что глава банка Олег Тиньков заработал на скандале с блогерами из проекта «Немагия» 400 млн долларов.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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