{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:17  09 октября 2017 4

Суд огласил приговор для главы штаба Навального в Екатеринбурге

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Сам блогер отбывает 20 суток административного арестаФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
все новости сюжета

Ленинский районный суд Екатеринбурга 9 октября огласил первое решение по сторонникам блогера Алексея Навального, задержанным в ходе несанкционированного пикета 7 октября в уральской столице.

Суд рассмотрел административное дело координатора предвыборного штаба Навального Виктора Бармина. Он обвиняется в организации и проведении несанкционированного митинга, в ходе которого административные протоколы были составлены на 14 участников мероприятия. Сам Бармин в ходе процесса заявил, что министерство общественной безопасности области ознакомило его с отказом в согласовании пикета в нарушение установленных законом сроков. Однако суд признал его виновным и приговорил к 20 часам обязательных работ.

По мнению защиты Бармина, он является невиновным, так как якобы министерство общественной безопасности области Свердловской области с опозданием вручило ему уведомление об отказе в проведении пикета на площади Труда, предложив организаторам перенести его на площадь Обороны. Кроме того, юристы штаба Навального указывают, что заявка подавалась на проведение пикета, а в полицейских протоколах и рапортах речь идет о митинге.

Суд не принял доводы защиты и признал Бармина виновным в административном правонарушении. Его приговорили к 20 часам обязательных работ. В ближайшие дни Ленинский суд рассмотрит административные дела других участников несанкционированного пикета в поддержку Навального.

Напомним, сам Навальный 2 октября получил 20 суток административного ареста за неоднократные призывы к несанкционированным акциям.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров