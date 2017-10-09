Суд огласил приговор для главы штаба Навального в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга 9 октября огласил первое решение по сторонникам блогера Алексея Навального, задержанным в ходе несанкционированного пикета 7 октября в уральской столице.
Суд рассмотрел административное дело координатора предвыборного штаба Навального Виктора Бармина. Он обвиняется в организации и проведении несанкционированного митинга, в ходе которого административные протоколы были составлены на 14 участников мероприятия. Сам Бармин в ходе процесса заявил, что министерство общественной безопасности области ознакомило его с отказом в согласовании пикета в нарушение установленных законом сроков. Однако суд признал его виновным и приговорил к 20 часам обязательных работ.
По мнению защиты Бармина, он является невиновным, так как якобы министерство общественной безопасности области Свердловской области с опозданием вручило ему уведомление об отказе в проведении пикета на площади Труда, предложив организаторам перенести его на площадь Обороны. Кроме того, юристы штаба Навального указывают, что заявка подавалась на проведение пикета, а в полицейских протоколах и рапортах речь идет о митинге.
Суд не принял доводы защиты и признал Бармина виновным в административном правонарушении. Его приговорили к 20 часам обязательных работ. В ближайшие дни Ленинский суд рассмотрит административные дела других участников несанкционированного пикета в поддержку Навального.
Напомним, сам Навальный 2 октября получил 20 суток административного ареста за неоднократные призывы к несанкционированным акциям.