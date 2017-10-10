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Главные новости Челябинской области
21:07  10 октября 2017 0

ЧТПЗ победил европейские компании. Наградой стал договор с крупнейшим нефтяным поставщиком в Центральной Европе

Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в цехе
Заказ включает 2,5 тысячи тонн трубФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ЧТПЗ впервые поставит трубы большого диаметра (ТБД) крупнейшей нефтяной компании в Центральной Европе OMV. Заказ включает почти 2,5 тысячи тонн труб. Его выполнят в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода.

Трубы будут использованы для строительства нового газопровода OMW в Румынии. Особенностью заказа стали сжатые сроки производства и поставки продукции.

Согласно условиям договора, заключенного в сентябре, первая партия труб поступит заказчику уже в октябре 2017 года. Для оперативной поставки ТБД компания разработала мультимодальную логистическую схему, предполагающую использование железнодорожного, морского и автотранспорта.

«Группа ЧТПЗ выиграла тендер, предложив австрийской компании OMV оперативно произвести продукцию, соответствующую всем предъявленным требованиям. Победа в конкурентной борьбе с европейскими производителями в очередной раз подчеркивает высокое качество нашей продукции и ее востребованность не только на внутреннем рынке, но и за рубежом», — комментирует сделку коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Иван Антонов
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