Группа ЧТПЗ впервые поставит трубы большого диаметра (ТБД) крупнейшей нефтяной компании в Центральной Европе OMV. Заказ включает почти 2,5 тысячи тонн труб. Его выполнят в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода.
Трубы будут использованы для строительства нового газопровода OMW в Румынии. Особенностью заказа стали сжатые сроки производства и поставки продукции.
Согласно условиям договора, заключенного в сентябре, первая партия труб поступит заказчику уже в октябре 2017 года. Для оперативной поставки ТБД компания разработала мультимодальную логистическую схему, предполагающую использование железнодорожного, морского и автотранспорта.
«Группа ЧТПЗ выиграла тендер, предложив австрийской компании OMV оперативно произвести продукцию, соответствующую всем предъявленным требованиям. Победа в конкурентной борьбе с европейскими производителями в очередной раз подчеркивает высокое качество нашей продукции и ее востребованность не только на внутреннем рынке, но и за рубежом», — комментирует сделку коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.