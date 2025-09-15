15 сентября 2025

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за длительных заморозков

В Челябинской области похолодает до -2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки ожидаются в ближайшие три ночи
Заморозки ожидаются в ближайшие три ночи Фото:

В Челябинской области с 16 по 19 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков в воздухе и на почве до -2 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«Штормовое предупреждение. Ночью и утром 16-19 сентября местами в Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщили синоптики в telegram-канале.

В Челябинской области 17 сентября температура ночью составит +4,+9 градусов. В горах и низинах ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +16,+21 градусов. В Челябинске ночью температура опустится до +7,+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +17,+19 градусов.

В Челябинской области ранее уже фиксировалось резкое похолодание и дожди, которые сопровождались первыми заморозками на почве и в воздухе. Тогда синоптики предупреждали о приходе холодной воздушной массы с севера, что привело к понижению температуры в ночные часы до отрицательных значений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с 16 по 19 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков в воздухе и на почве до -2 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.  «Штормовое предупреждение. Ночью и утром 16-19 сентября местами в Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщили синоптики в telegram-канале. В Челябинской области 17 сентября температура ночью составит +4,+9 градусов. В горах и низинах ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +16,+21 градусов. В Челябинске ночью температура опустится до +7,+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +17,+19 градусов. В Челябинской области ранее уже фиксировалось резкое похолодание и дожди, которые сопровождались первыми заморозками на почве и в воздухе. Тогда синоптики предупреждали о приходе холодной воздушной массы с севера, что привело к понижению температуры в ночные часы до отрицательных значений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...