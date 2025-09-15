В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за длительных заморозков

В Челябинской области с 16 по 19 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков в воздухе и на почве до -2 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Штормовое предупреждение. Ночью и утром 16-19 сентября местами в Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщили синоптики в telegram-канале.
В Челябинской области 17 сентября температура ночью составит +4,+9 градусов. В горах и низинах ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +16,+21 градусов. В Челябинске ночью температура опустится до +7,+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +17,+19 градусов.
В Челябинской области ранее уже фиксировалось резкое похолодание и дожди, которые сопровождались первыми заморозками на почве и в воздухе. Тогда синоптики предупреждали о приходе холодной воздушной массы с севера, что привело к понижению температуры в ночные часы до отрицательных значений.
