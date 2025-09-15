Челябинец, устроивший коллапс на Шершнях, повторно попался пьяным за рулем

Житель Челябинска, устроивший ДТП на плотине Шершневского водохранилища 15 октября, был в состоянии опьянения. Как отметили в пресс-службе ГАИ города, это его повторное нарушение.
«Инспекторы усмотрели у него признаки опьянения. Состояние водителя подтвердилось. Ранее водитель уже управлял транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
Там пояснили, что ранее водитель был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В декабре 2024 года срок лишения закончился, он получил новые права. При этом снова сел за руль пьяным, спустя менее года после получения нового удостоверения. В таком случае его действия расцениваются, как повторное нарушение, а это уже уголовная статья. Сейчас с мужчиной работают сотрудники УМВД по Челябинску.
«Водитель находился в состоянии опьянения. В связи с чем в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Авария случилась утром 15 сентября. Мужчина за рулем «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимися транспортными средствами. Всего в данном дорожно-транспортном происшествии приняло участие девять автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились восемь человек.
