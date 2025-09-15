15 сентября 2025

Челябинец, устроивший коллапс на Шершнях, повторно попался пьяным за рулем

Ранее челябинец попадался пьяным за рулем
Ранее челябинец попадался пьяным за рулем

Житель Челябинска, устроивший ДТП на плотине Шершневского водохранилища 15 октября, был в состоянии опьянения. Как отметили в пресс-службе ГАИ города, это его повторное нарушение.

«Инспекторы усмотрели у него признаки опьянения. Состояние водителя подтвердилось. Ранее водитель уже управлял транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

Там пояснили, что ранее водитель был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В декабре 2024 года срок лишения закончился, он получил новые права. При этом снова сел за руль пьяным, спустя менее года после получения нового удостоверения. В таком случае его действия расцениваются, как повторное нарушение, а это уже уголовная статья. Сейчас с мужчиной работают сотрудники УМВД по Челябинску.

«Водитель находился в состоянии опьянения. В связи с чем в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Авария случилась утром 15 сентября. Мужчина за рулем «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимися транспортными средствами. Всего в данном дорожно-транспортном происшествии приняло участие девять автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились восемь человек.

