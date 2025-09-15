15 сентября 2025

В двух районах Челябинской области ЕР выиграла выборы с минимальным перевесом

В Кусе и Чебаркуле ЕР получила большинство с перевесом в один голос
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В двух территориях Челябинской области «Единая Россия» по итогам выборов набрала депутатское большинство с перевесом всего в один голос. Информация об этом содержится на сайте облизбиркома.

«В Чебаркуле кандидаты от „Единой России“ победили в 12 из 23 избирательных округов. В Кусинском муниципальном округе единороссы взяли восемь из 15 депутатских мандатов», — сообщает портал избиркома.

В обоих случаях главным соперником кандидатов от ЕР стали не их партийные оппоненты, а самовыдвиженцы. В Чебаркуле самовыдвиженцы взяли девять мандатов, один — кандидат от ЛДПР, еще на одном округе выборы не состоялись. В Кусе самовыдвиженцы победили в шести округах, еще один мандат достался представителю ЛДПР.

В большинстве территорий области «Единая Россия» одержала гораздо более убедительную победу. Так, в Кунашаке ЕР получила 14 из 15 мандатов, еще на одном округе кандидат-единоросс получил столько же голосов, сколько его конкурент. В Ашинском округе единороссы получили 22 из 25 мандатов, в Копейске — 17 из 25.

