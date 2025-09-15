После новости о сносе цехов инвесторы распродали акции «Южуралзолота»

После сообщения URA.RU о требовании прокуратуры снести два цеха инвесторы распродали акции национализированного челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). На Мосбирже произошел локальный всплеск торговли бумагой.
«Акция обыкновенная ЮГК. Объем торгов: 12 сентября — 1,074 млрд рублей, 15 сентября — 2,887 млрд рублей», — отметила Мосбиржа на своем сайте.
За последние два месяца выше объем торгов был только 14 июля — на следующий рабочий день после национализации. Тогда за день было распродано бумаг на 3,807 млрд рублей. И только 3 июля, когда Генпрокуратура РФ подала иск о национализации холдинга, инвесторы распродавали акцию в панике, не обращая внимания на значительное падение цены. В тот день бумага была продана на 31,367 млрд рублей.
Распродажи 15 сентября привели в падению цены на 7,5%до 0,6131 рубля. Однако просадка оказалась кратковременной. День завершился на стоимости 0,6406 (плюс 4,4% к минимальному уровню). На момент подготовки материала 16 сентября в 10:45 по уральскому времени котировка поднялась до 0,6416 рубля.
В Пластовском горсуде рассматриваются иски прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало снести два самовольно построенных цеха на месторождениях Светлинское и Курасан, запретить эксплуатацию хвостохранилищ.
ЮГК стала государственной из-за прозвучавших в адрес бывшего владельца Константину Струкова претензий. Генпрокуратура РФ доказала в суде, что будучи вице-спикером заксобрания региона, Струков использовал свои связи для лоббирования интересов бизнеса в органах государственной власти.
