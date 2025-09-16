Врачи сообщили, когда начнется сезон гриппа и ОРВИ в Челябинской области

Грипп придет в Челябинскую область в декабре
Вирус особо опасен для маленьких детей и пожилых
Вирус особо опасен для маленьких детей и пожилых

В Челябинской области эпидемия гриппа и ОРВИ ожидается в декабре. Вирус гриппа в регион обязательно придет — это законы эпидемиологии, заявила главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. 

«Грипп в Челябинской области ждут в начале декабря. Вирус не может не прийти — это законы эпидемиологии», — заявила Агеева, пишет «Губерния». 

Чтобы снизить риски, важно вакцинироваться. На сегодняшний день прививку от гриппа поставили 251 552 человека.

В прошлом году ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области была не эпидемической. Но избежать карантинных мероприятий в больницах и школах городов не удалось. 

