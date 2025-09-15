15 сентября 2025

В Челябинске на неделю продлили ограничение по Университетской набережной. Схема

В Челябинске на неделю продлили ограничение по Университетской набережной
Движение ограничат для проведения ремонтных работ
В Челябинске начинается второй этап работ на инженерных сетях по улице Университетская набережная около дома №40а. Теперь движение на неделю будет закрыто в обратную сторону, сообщила пресс-служба администрации города. 

«По Университетской набережной продолжаются работы на инженерных сетях. Для проведения второго этапа работ с 23 часов 16 сентября до 23 часов 23 сентября будет закрыто движение по Университетской набережной в районе дома № 40А по направлению к улице Молодогвардейцев», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Транспорт на участке направят через встречную полосу. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать установленным временным знакам. 

В Челябинске ранее также частично закрывали движение по Университетской набережной с 10 по 16 сентября. Но ограничение действовало на полосе в сторону центра. Движение было организовано по встречной полосе.

Схема ограничения движения на Университетской набережной в Челябинске
Схема ограничения движения на Университетской набережной в Челябинске
Фото:

