У челябинцев вдвое вырос спрос на обучение вождению

В Челябинске в августе 2025 года спрос на практический курс вождения вырос в два раза, на вождение по городу он увеличился на 46%, а на контраварийное движение — на 29%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».
«В лидерах у челябинцев — полный практический курс. Спрос на услугу увеличился в два раза, средняя стоимость от 1500 рублей за занятие. На втором месте — теоретический курс, спрос вырос на 73%, средняя стоимость от 1100 рублей», — отметили в пресс-службе.
Восстановлением навыков вождения интересуются 91% челябинцев, навыками парковки — 71%. В среднем такие услуги стоят от 1200 рублей. Спрос на вождение по экзаменационному маршруту увеличился на 22%, а интерес к занятиям на учебной площадке у горожан вырос на 20%. За такие занятия челябинцам придется отдать от 1200 рублей. Вождение по городу будет стоить 1000 рублей.
Что касается маршрута «работа-дом», то спрос на него вырос до 83%. Стоимость занятия — 1250 рублей. Судя по повышенному спросу на вождение, челябинцы начало осени стремятся использовать для развития базовых и специализированных навыков управления авто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!