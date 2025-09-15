15 сентября 2025

У челябинцев вдвое вырос спрос на обучение вождению

Спрос на вождение по городу у челябинцев вырос на 46%
Полный практический курс в Челябинске стоит от 1500 рублей за занятие
В Челябинске в августе 2025 года спрос на практический курс вождения вырос в два раза, на вождение по городу он увеличился на 46%, а на контраварийное движение — на 29%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».

«В лидерах у челябинцев — полный практический курс. Спрос на услугу увеличился в два раза, средняя стоимость от 1500 рублей за занятие. На втором месте — теоретический курс, спрос вырос на 73%, средняя стоимость от 1100 рублей», — отметили в пресс-службе.

Восстановлением навыков вождения интересуются 91% челябинцев, навыками парковки — 71%. В среднем такие услуги стоят от 1200 рублей. Спрос на вождение по экзаменационному маршруту увеличился на 22%, а интерес к занятиям на учебной площадке у горожан вырос на 20%. За такие занятия челябинцам придется отдать от 1200 рублей. Вождение по городу будет стоить 1000 рублей.

Что касается маршрута «работа-дом», то спрос на него вырос до 83%. Стоимость занятия — 1250 рублей. Судя по повышенному спросу на вождение, челябинцы начало осени стремятся использовать для развития базовых и специализированных навыков управления авто.

