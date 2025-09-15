Челябинцы стали предпочитать новые авто с «умными» коробками передач

В Челябинской области за год спрос на новые автомобили с роботизированными коробками передач вырос на 19,5%. При этом среди всех авто с РКП пользователи больше всего интересовались машинами марок Chery, Haval, Jetour, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В Челябинской области в число самых востребованных авто вошли машины марок Chery (31,1%), Haval (17,4%), Jetour (15,4%), Geely (10,4%) и Changan (8,5%). Также хорошим спросом пользуются модели марок Chery Tiggo 7 Pro Max (12,8%), Haval Jolion (6%), Haval F7 (3,5%), Chery Arrizo 8 (3%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (2,6%)», — сообщили в пресс-службе.
Причем, среди всех новых машин с РКП, выставленных на продажу в Челябинске, больше всех авто пришлось на Chery (29,9%), еще 18,4% на Haval и 10,2% — Geely. Суммарно эта тройка заняла 58,5% среди всех предложений. Также в топ-5 марок машин по предложению вошли Changan (9,3%) и Jetour (7,7%).
Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников, число новых автомобилей с РКП увеличилось из-за расширения модельного ряда китайских брендов, адаптированных под российский рынок. Сейчас автоконцерны в Китае делают ставку именно на этот тип трансмиссии.
