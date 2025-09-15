15 сентября 2025

Летом челябинцы на 64% чаще стали ездить в Африку

Прошедшим летом челябинские туристы стали на 64% чаще посещать страны Африки и на 59% — Азии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», южноуральцы увеличили интерес к отдыху за рубежом на 15%.

«В общей сложности за лето челябинцы посетили 128 стран. И несмотря на изменения, самой популярной страной осталась Турция: для отдыха и пересадок на стыковочные рейсы», — заявили URA.RU в «МегаФоне».

Аналитики изучили обезличенные данные. Чаще всего южноуральские путешественники ездили лето в Казахстан, Абхазию и Грузию. Турция не только осталась страной отдыха, но и сохранила лидерство по количеству пересадок, объем которых вырос на треть. В то же время Катар терял позиции транзитного хаба. Число пересадок здесь сократилось втрое.

Турпоток во Вьетнам прибавил 209% в сравнении с летом 2024 года. Страна вошла в азиатский топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. В Африке абсолютным лидером стал Египет. В топе оказались также Марокко и Тунис. На Ближнем Востоке в тройку также вошли ОАЭ и Саудовская Аравия. В Европе челябинцы отдают предпочтение таким странам, как Италия, Германия и Франция.

Число поездок на одного туриста увеличилось на 6%. Увеличив их количество, путешественники стали брать более короткие отпуска. В среднем семь дней вместо 10-ти.

