15 сентября 2025

Свыше 4,5 тысяч челябинских семей стали участниками конкурса, где дарят 60 квартир

Челябинские семьи участвуют в конкурсе на жилищные сертификаты
© Служба новостей «URA.RU»
В России стартовал второй сезон конкурса «Это у нас семейное»
В России стартовал второй сезон конкурса «Это у нас семейное»

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» примут участие более 15 тысяч жителей Челябинской области, это 4,5 тысячи семей. В рамках самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 60 победителям предоставляются сертификаты по пять миллионов рублей на покупку жилья, а все участники финала отправятся в путешествия по стране, сообщили URA.RU в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

«Конкурс „Это у нас семейное“ снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Всего от Челябинской области в конкурсе „Это у нас семейное“ принимают участие 15658 человек, это 4551 семейная команда», — уточнили в пресс-службе организации.

В Челябинске семья из Аргаяша уже выиграла один из 32 сертификатов в рамках первого сезона состязания. В конкурсе участвовали три поколения семьи — родители, дети и бабушки с прабабушками.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обоснованно охарактеризовал проект «Это у нас семейное» как наиболее близкий народу. Во втором сезоне конкурса  приняли участие 726 191 человек, это десятки тысяч самобытных и талантливых семей со всей страны. При этом представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях. Сейчас участники выполняют задания, посвященные изучению своей родословной, рассказывают о семейных традициях, передаваемых из поколения в поколение, а также находят общие интересы. Дистанционный этап завершится 1 октября, а финал пройдет в День семьи, любви и верности летом 2026 года.

