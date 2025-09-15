Мэр Челябинска Лошкин потребовал ускорить снос аварийного дома на Свердловском проспекте

Аварийный четырехэтажный дом на Свердловском проспекте, 6 необходимо снести как можно быстрее. Пока его закроют фальш-фасадом и будут продолжать охранять, сообщил мэру города Алексею Лошкину заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Нужно ускорить снос здания. Договаривайтесь с жителями, проводите собрание или действуйте через суд», — потребовал Лошкин.
Ермолаев уточнил, что три собственника квартир в этом доме не согласились с размером выплат и отправились в суд отстаивать свое мнение. Здание не сносят, чтобы дать возможность провести требуемые судом строительные экспертизы. Пока идет нет решения суда или согласия собственников квартир, аварийное здание придется оставить.
«К сожалению, у нас случаются такие ситуации, когда собственники жилых или нежилых помещений не согласны со стоимостью выкупа, который предлагает муниципалитет, и обращаются в суды, что сильно удлиняет сроки расселения и последующего сноса. Я поручил в таких случаях проводить общедомовые собрания и рекомендовать владельцам недвижимости принимать решение о досрочном сносе. Пусть даже в процессе суда еще идут разбирательства относительно стоимости, но сам по себе дом является источником повышенной опасности, к сожалению, и для наших детей в первую очередь», — пояснил Лошкин.
Лошкин поручил на то время, пока решается проблема, закрыть дом тканевым фальш-фасадом. По предварительным данным, подрядчика планируется найти до 20 октября. Параллельно готовятся к сносу другого здания — в Ленинском районе по Коммунаров, 21. Подрядная организация начала делать ограждение, работы будут завершены к 18 сентября.
Аварийное здание на Свердловском проспекте ранее регулярно посещали сбытчики металлолома. Они воровали металлические трубы и батареи, устраивалис стихийные ночевки маргинальных личностей, разжигали костры. Кроме того, в аварийной четярехэтажке минимум трижды происходили пожары. Администрация огородила проблемный объект для безопасности жителей и решает проблему с последними собственниками.
