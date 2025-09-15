15 сентября 2025

Спрос на челябинских водителей упал в два раза

В Челябинской области снизился спрос на водителей
В Челябинской области снизился спрос на водителей Фото:

В Челябинской области спрос на водителей снизился на 57%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», анализ показал существенные изменения ситуации с водителями спецтехники и категории D, Е.

«По региону количество вакансий для водителей сократилось на 57%. При этом медианная зарплата увеличилась на 8% до 80 тысяч рублей», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

Наиболее значительное снижение вакансий наблюдалось среди водителей категории D, где количество предложений уменьшилось на 58%. Медианная зарплата для этой категории осталась на уровне 65 тысяч рублей. Водители спецтехники также ощутили давление со стороны рынка. Количество вакансий для них сократились на 51%, хотя их зарплаты выросли на 3% и составили 77 тысяч рублей.

Перемены коснулись и водителей категории E. Количество вакансий для них уменьшилось на 25%, а зарплата поднялась на 5% до 105 тысяч рублей. Увеличение вакансий для водителей категории C (плюс 10%) с ростом зарплаты на 12% до 90 тысяч рублей стало свидетельством того, что не все сегменты рынка испытали сложности.

