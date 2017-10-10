21:14 10 октября 2017 0

Росавиация взялась за авиакомпании после банкротства "ВИМ-Авиа" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Росавиация 10 октября в срочном порядке попросила авиакомпании отчитаться о размере своей задолженности. Агентство интересуют долги по аренде и лизингу самолетов, аэропортовому обслуживанию, задолженность по заработной плате и прочее. Информацию необходимо предоставить до 12 октября.

Изменения в работе Росавиации произошли после того, как Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, считает председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«После того как президент дал пинка под зад министру в виде административного взыскания, чиновники начали серьезно шевелиться.

С первым этапом — вызволением наших граждан из аэропортового плена — Росавиация справилась неплохо. Сейчас работа переходит на второй этап», — сообщил Смирнов «URA.RU».

Второй этап — это проверка авиакомпаний, которая также напрямую связана с памятным разговором президента и министра, считает эксперт. Тогда, комментируя кризис «ВИМ-Авиа», Соколов заявил, что чиновники проверяли компанию и она соответствовала всем критериям. «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят? Если ничего не видно за ними, что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», — заявил тогда Путин, обращаясь к министру.

По мнению Смирнова, цель внезапных проверок — обнаруживать грядущие банкротства авиакомпаний еще на дальних подступах. И хотя это несколько улучшит ситуацию, главная проблема в сфере гражданских перевозок все же не в этом. «Главная наша проблема — тотальная неэффективность наших органов регулирования. У нас за гражданскую авиация отвечает Минтранс, Росавиация, Ространзнадзор, а в итоге прямую ответственность не несет никто. В случае с „ВИМ-Авиа“ минтранс сваливал всё на Росавиацию, Росавиация на Минтранс, а в итоге проблема легла на плечи правительства», — рассказал Смирнов.

По утверждению эксперта, такого хаоса в сфере гражданской авиации нет больше ни в одной стране мира.