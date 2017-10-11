06:40 11 октября 2017 0

Процедура банкротства становится популярной у россиян Фото: depositphotos.com © URA.RU

За первые шесть месяцев текущего года 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами, что на 80% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. По мнению экспертов, кредиторы хотят получить свои деньги как можно скорее, поэтому охотно признают заемщиков банкротами, после чего выгодно реализуют их имущество.

В настоящее время обратиться с заявлением о признании себя банкротом может любой заемщик, сумма долга которого превышает 500 тысяч рублей. Далее «банкротное дело» переходит в суд, где развивается по одному из двух сценариев. Первый предусматривает реструктуризацию долга с увеличением срока кредитования и снижением размера платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно вносить сумму. Второй — полное списание задолженности, что влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего, сообщают «Известия».

По подсчетам Объединенного кредитного бюро, в России сейчас 660 тысяч потенциальных граждан-банкротов с суммой долга от 500 тысяч рублей (и просрочкой более 90 дней). С начала работы института банкротства физлиц в России несостоятельными были объявлены 34 тысячи граждан, то есть 5% от общего числа потенциальных банкротов. Общая сумма задолженности россиян-должников на 1 сентября 2017 года составила 28,93 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, количество граждан, которым захочется назвать себя банкротами в ближайшие годы, будет лишь увеличиваться, поскольку оформление юридических нюансов процедуры уже не стоит бешеных денег.

«Появились управляющие, готовые работать за 25 тысяч рублей. Они научились вести десятки дел одновременно, превратив процедуру банкротства в технологичный и автоматизируемый для профессионала процесс. Специальные программы и один-два помощника позволяют управляющему эффективно помогать большому количеству граждан. А у должников сработало „сарафанное радио“ — они видят вокруг себя людей, которые уже успешно прошли через процедуру банкротств. Этим объясняется внушительный рост числа граждан, признанных несостоятельными», — отметил юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артем Фролов.