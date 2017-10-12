Эксперты предсказали курс рубля до конца года

07:37 12 октября 2017 0

Рубль по отношению к иностранной валюте останется стабильным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рубль впервые за историю может закончить год на том же уровне котировки, что и начал. Такой прогноз дали «Известиям» экономисты.

15 опрошенных изданием экспертов российских и зарубежных финансовых организаций сошлись во мнении, что для рубля 2017-й закончится удачно: курс национальной валюты до конца года останется в среднем на уровне 58 рублей за доллар.

Рублю помогают сохранять устойчивость стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина.

«Российская валюта в последние месяцы демонстрирует устойчивость, избавляясь от жесткой привязки к динамике нефти», — отметил «Известиям» руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

Что касается инфляции, после пика в 12,9% в 2015 году она снизилась до 5,4% в 2016-м и по итогам этого года эксперты ожидают дальнейшего снижения — до рекордных 3,4%. При этом ключевая ставка Центробанка опустится на 0,5% — до 8% (уровень ноября 2014 года). Что должно повлечь рост спроса на кредиты и всплеск потребительской активности, резюмируют аналитики.