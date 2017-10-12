{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
07:37  12 октября 2017 0

Эксперты предсказали курс рубля до конца года

Курс доллара, доллар, курс, полтинник, пятьдесят рублей, деньги, валюта
Рубль по отношению к иностранной валюте останется стабильнымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Рубль впервые за историю может закончить год на том же уровне котировки, что и начал. Такой прогноз дали «Известиям» экономисты.

15 опрошенных изданием экспертов российских и зарубежных финансовых организаций сошлись во мнении, что для рубля 2017-й закончится удачно: курс национальной валюты до конца года останется в среднем на уровне 58 рублей за доллар.

Рублю помогают сохранять устойчивость стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина.

«Российская валюта в последние месяцы демонстрирует устойчивость, избавляясь от жесткой привязки к динамике нефти», — отметил «Известиям» руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

Что касается инфляции, после пика в 12,9% в 2015 году она снизилась до 5,4% в 2016-м и по итогам этого года эксперты ожидают дальнейшего снижения — до рекордных 3,4%. При этом ключевая ставка Центробанка опустится на 0,5% — до 8% (уровень ноября 2014 года). Что должно повлечь рост спроса на кредиты и всплеск потребительской активности, резюмируют аналитики.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров