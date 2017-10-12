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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
08:22  12 октября 2017 0

Известную советскую актрису нашли мертвой

Кавжарадзе в конце октября исполнилось бы 58 летКадр из кинофильма "Древо желания"

Известную советскую и грузинскую актрису Лику Кавжарадзе, прославившуюся благодаря роли Мариты в фильме «Древо желания», нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси.

О причинах смерти точно не сообщается, но правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», передает телеканал 360. Следов насилия на теле актрисы не нашли, МВД Грузии начало расследование по факту смерти Кавжарадзе.

Среди фильмов, где сыграла Кавжарадзе, «Арена неистовых» и «Солнце неспящих», напоминает «Национальная служба новостей». Актрисе в конце октября исполнилось бы 58 лет.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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