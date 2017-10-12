Известную советскую актрису нашли мертвой

08:22 12 октября 2017 0

Кавжарадзе в конце октября исполнилось бы 58 лет Кадр из кинофильма "Древо желания"

Известную советскую и грузинскую актрису Лику Кавжарадзе, прославившуюся благодаря роли Мариты в фильме «Древо желания», нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси.

О причинах смерти точно не сообщается, но правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», передает телеканал 360. Следов насилия на теле актрисы не нашли, МВД Грузии начало расследование по факту смерти Кавжарадзе.

Среди фильмов, где сыграла Кавжарадзе, «Арена неистовых» и «Солнце неспящих», напоминает «Национальная служба новостей». Актрисе в конце октября исполнилось бы 58 лет.