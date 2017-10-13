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Главные новости Пермского края
05:53  13 октября 2017 0

Пермяк, отпущенный из отдела полиции, не дошел до дома. «Собирали по кусочкам»

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , 03, скорая помощь
По словам очевидцев, мужчина был пьян и сам бросился по колеса проходящей машиныФото: pixabay.com

В Прикамье 27-летний местный житель угодил в реанимацию в результате ДТП. По свидетельствам очевидцев, мужчина внезапно бросился под колеса проходящей машины.

Ночь перед этим мужчина провел в отделе полиции, куда его забрали по заявлению жены, сообщает портал ProГород59. В настоящее время жертва ДТП находится в реанимации, водитель, совершивший наезд, скрылся, ведутся его поиски.

По информации издания, накануне трагедии мужчина напился и избил 8-летнего сына. Его жена вызвала полицию и написала заявление на мужа. У ребенка сняли побои, а буйного папашу забрали с собой. Однако утром, когда его выпустили из отдела полиции, молодой человек до дома так и не дошел. Вместо этого он с тяжелейшими травмами был доставлен в больницу — у него множественные переломы и разрывы внутренних органов. Что произошло, мужчина не помнит.

Зато картину восстановили свидетели ДТП. По словам очевидцев, в то утро мужчина шел по середине дороги со стороны Нытвы в сторону Новоильинского, как вдруг резко бросился под проезжавшую машину.

По рассказам очевидцев, его задели, но несильно. Водитель ВАЗ-2110 остановился и попытался помочь, и в это время на мужчину наехала еще одна машина. Пострадавшему вызвали «скорую».

«Медики собирали его „по кусочкам“, — рассказала свидетельница наезда. — На это было страшно смотреть».

В ГИБДД сейчас ищут скрывшегося с места ДТП водителя второго автомобиля. А вот к водителю «десятки» претензий, скорее всего, не будет: пешеход с состоянии сильного алкогольного опьянения в нарушение ПДД двигался по середине проезжей части.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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