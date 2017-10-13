Жители Екатеринбурга рассмотрели «послание» в небе над городом. Утром 13 октября уральцы обратили внимание на большое количество следов, оставленных самолетами.
В редакцию «URA.RU» пришло письмо от жительницы уральской столицы Лидии. Она была напугана видом утреннего неба: «Разузнайте, пожалуйста, что это было в центре Екатеринбурга около 8 утра, спасибо». И показала фото, на которых одновременно видно около 10 следов от самолетов.
В соцсетях также активно обсуждают частоту полос в небе, а пользователь Михаил даже разглядел послание от пилотов. «Сегодня утром в небе над Екатеринбургом явственно читается слово ХУ*. Третья буква не вошла», — рассказал горожанин.
Другие шутят, что из города массово улетают жители из-за сообщений о надвигающемся радиоактивном облаке.«Кто-то спасался, похоже», — написала горожанка Ася. «От облака из Челябинска?» — уточнила Татьяна. «Они что-то знают. Может и от него?!» — ответила Ася.
Главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко объяснила «URA.RU», что появлению четких конденсационных следов над городом способствует безветренная погода. «В атмосфере скопилось большое количество пыли. Она служит ядрами конденсации для газов, которые выбрасывают самолеты», — пояснила собеседник агентства.
В Кольцово пообещали дать комментарий позднее.
12 октября жители Екатеринбурга получили смс-рассылку от МЧС о том, что в регионе до 13 октября сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе. В соцсетях жители начали обсуждать, что со стороны Челябинской области на Екатеринбург надвигается радиоактивное облако.