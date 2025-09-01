Лукашенко назвал главное преимущество ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что способность сохранять открытые каналы коммуникации и договариваться даже при наличии различий делает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) уникальной и жизнеспособной. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита организации.
«Способность сохранять открытыми каналы коммуникации, умение договариваться даже при наличии различий — вот что делает ШОС по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией», — подчеркнул Лукашенко, передает «Пул Первого». По словам белорусского лидера, именно эти принципы позволяют ШОС эффективно реагировать на современные вызовы и укреплять многостороннее сотрудничество.
Ранее Кремль сообщил, что перед открытием саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. После этого политики выступят на саммите.
