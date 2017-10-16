Самыми востребованными специалистами на российском рынке труда в сентябре стали инженеры, техники, технологи и специалисты по станкам в промышленности. Такую статистику показали службы занятости по итогам месяца.
Спрос на специалистов в области розничной торговли продолжает падать.
Как сообщают «Известия», данный показатель свидетельствует о смене потребительской модели экономического развития на модель, на ориентированную на технолого-промышленное развитие. Правда, картина на столичном рынке труда заметно отличается от общероссийского — здесь максимален спрос на IT-специалистов и очень высоко востребованы специалисты фармацевтической промышленности.
По данным Минтруда РФ, в перечень основных профессий, которые постоянно востребованы, вошли инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов (КИП), техники-технологи, техники службы эксплуатации и ремонта оборудования, наладчики станков с числовым программным управлением, наладчики машин и оборудования, инженеры в области безопасных тепловых установок. Сохраняется высокий спрос на медицинский персонал и квалифицированных рабочих.
Доля рабочих профессий в списке востребованных на рынке труда превышает 65%.
Промышленное производство, по прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2017 году вырастет на 2%, тогда как розничный товарооборот — лишь на 1,2%. В прошлом году первый показатель увеличился на 1,3%, а второй упал на 4,6%, пишет издание.