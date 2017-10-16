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12:57  16 октября 2017 0

Известный спортивный клуб из ХМАО на грани закрытия. Команда задолжала десятки миллионов рублей

Спортивные клубы Екатеринбурга, баскетбол, баскетбольное кольцо, мяч в корзине
Основное финансирование баскетбольный клуб получает из окружного бюджетаФото: Александр Константинов © URA.RU

Баскетбольный клуб «Университет-Югра» (Сургут) на грани исчезновения. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе команды.

Баскетбольный клуб, созданный еще в 1974 году, в новом сезоне Суперлиги-1 столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. «Ситуация очень тяжелая. Мы никогда никуда не выносили наши внутренние дела. Но скажу, на данном этапе только долг перед игроками и агентами составляет 20 миллионов рублей. Сейчас уже октябрь, и пока зарплаты не было. Мы получили деньги только на поддержку. Смогли заплатить долг в федерацию баскетбола. Но было нам сказано руководителем департамента физической культуры и спорта Югры Игорем Губкиным, что ведомство сделает все, чтобы выправить положение», — рассказал главный тренер и гендиректор клуба Сергей Ольхов.

Основное финансирование клуб получает из окружного бюджета. Сейчас команда выступает уже без ключевых игроков. «Убеждать спортсменов играть бесплатно трудно. Мы потеряли лидеров — Линаса Лекавичуса и Александра Савенкова. Мне было нечем их удержать, им поступили очень хорошие предложения. Ушел и Андрей Иванов, тоже один из лучших наших игроков и тоже получил предложение достойное. Мы не смогли ответить. К тому же у нас перед ними еще и долги», — прокомментировал Сергей Ольхов.

В клубе отмечают, что пока что удалось оплатить долги перед федеральной федерацией баскетбола, в противном случае команду не допустили бы до участия в официальных турнирах, однако даже дальнейшее выступление сургутян в чемпионате под большим вопросом.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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