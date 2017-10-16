Баскетбольный клуб «Университет-Югра» (Сургут) на грани исчезновения. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе команды.
Баскетбольный клуб, созданный еще в 1974 году, в новом сезоне Суперлиги-1 столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. «Ситуация очень тяжелая. Мы никогда никуда не выносили наши внутренние дела. Но скажу, на данном этапе только долг перед игроками и агентами составляет 20 миллионов рублей. Сейчас уже октябрь, и пока зарплаты не было. Мы получили деньги только на поддержку. Смогли заплатить долг в федерацию баскетбола. Но было нам сказано руководителем департамента физической культуры и спорта Югры Игорем Губкиным, что ведомство сделает все, чтобы выправить положение», — рассказал главный тренер и гендиректор клуба Сергей Ольхов.
Основное финансирование клуб получает из окружного бюджета. Сейчас команда выступает уже без ключевых игроков. «Убеждать спортсменов играть бесплатно трудно. Мы потеряли лидеров — Линаса Лекавичуса и Александра Савенкова. Мне было нечем их удержать, им поступили очень хорошие предложения. Ушел и Андрей Иванов, тоже один из лучших наших игроков и тоже получил предложение достойное. Мы не смогли ответить. К тому же у нас перед ними еще и долги», — прокомментировал Сергей Ольхов.
В клубе отмечают, что пока что удалось оплатить долги перед федеральной федерацией баскетбола, в противном случае команду не допустили бы до участия в официальных турнирах, однако даже дальнейшее выступление сургутян в чемпионате под большим вопросом.