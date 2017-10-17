21:34 17 октября 2017 0

Ксения Собчак (на фото) и Чулпан Хаматова слишком громко кричали в суде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ксения Собчак и Чулпан Хаматова получили предупреждение за выкрики и аплодисменты во время судебного заседания по делу Кирилла Серебренникова. Басманный суд Москвы сейчас рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста режиссера.

Телеведущая и актриса прибыли в суд в качестве поручителей и вели себя очень активно. Им пригрозили штрафом и привлечением к административной ответственности, сообщает «Московский комсомолец». Кроме девушек, за Серебренникова поручились много других деятелей культуры: Наталья Солженицына, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Александр Калягин, Ирина Прохорова.

В ходе заседания стало известно, что свидетели по делу Серебренникова заявили о наличии «черной кассы» в его «Седьмой студии». Соответствующий протокол допроса следователь попросил приобщить к материалам дела, отмечает «Федеральное агентство новостей». В документах также говорится, что денежные средства обналичивались через посторонние фирмы.

Агентство Nation News пишет, что следователи просили перевести разбирательство в закрытый режим ради безопасности экс-бухгалтера «Седьмой студии», которая дала показания против подзащитных. Басманный суд Москвы не удовлетворил просьбу удалить прессу с заседания.