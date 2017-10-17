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17 октября 2017
21:34  17 октября 2017 0

Свидетели сообщили о «черной кассе» на заседании по Серебренникову. Собчак и Хаматова устроили скандал в суде

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Ксения Собчак (на фото) и Чулпан Хаматова слишком громко кричали в судеФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ксения Собчак и Чулпан Хаматова получили предупреждение за выкрики и аплодисменты во время судебного заседания по делу Кирилла Серебренникова. Басманный суд Москвы сейчас рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста режиссера.

Телеведущая и актриса прибыли в суд в качестве поручителей и вели себя очень активно. Им пригрозили штрафом и привлечением к административной ответственности, сообщает «Московский комсомолец». Кроме девушек, за Серебренникова поручились много других деятелей культуры: Наталья Солженицына, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Александр Калягин, Ирина Прохорова.

В ходе заседания стало известно, что свидетели по делу Серебренникова заявили о наличии «черной кассы» в его «Седьмой студии». Соответствующий протокол допроса следователь попросил приобщить к материалам дела, отмечает «Федеральное агентство новостей». В документах также говорится, что денежные средства обналичивались через посторонние фирмы.

Агентство Nation News пишет, что следователи просили перевести разбирательство в закрытый режим ради безопасности экс-бухгалтера «Седьмой студии», которая дала показания против подзащитных. Басманный суд Москвы не удовлетворил просьбу удалить прессу с заседания.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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