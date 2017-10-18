10:08 18 октября 2017 0

Художника сочли неадекватным Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Художник Петр Павленский, который поджег в Париже центральный офис Банка Франции, попал в психиатрический стационар префектуры полиции. Для этого с него пришлось снять арест.

Решение о переводе в больницу было принято из-за оценки поведения задержанного художника. Сейчас все материалы расследования переданы из парижской прокуратуры в территориальный орган безопасности, пишет «Национальная служба новостей».

При этом соратница и гражданская жена Павленского, Оксана Шалыгина, продолжает находиться под стражей. Девушку обвиняют в порче имущества банка, добавляет «Русская планета».

Как уже сообщало «URA.RU», скандальный художник в ночь на 16 октября облил бензином окна здания Банка Франции и поджег их, после чего был задержан вместе с подругой.