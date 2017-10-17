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17 октября 2017
16 октября 2017
07:46  17 октября 2017 0

Пушков посоветовал Павленскому прибить себя к статуе Свободы. СКРИН

Дебаты Единой России. Пермь, пушков алексей
Политик знает толк в пиареФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал скандальному художнику Петру Павленскому прибить себя к статуе Свободы.

Реплика политика стала реакцией на новый перформанс россиянина, который устроил в Париже поджог здания центрального Банка Франции, пишет Life.ru. Сам Павленский признался, что своей акцией хотел напомнить французам о борьбе за свободу и разжечь «огонь революции».

«Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решётку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к статуе Свободы — это инсталляция!» — написал Пушков в своем микроблоге.

Ранее «URA.RU» писало о том, как художник устроил пожар у ворот банка Франции, сфотографировавшись у полыхающих в ночи витрин. Вместе с фотографом Павленского задержала полиция.

В России Павленский в 2016 году поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, а в ноябре 2013-го — прибил гвоздем свою мошонку к брусчатке Красной площади в Москве. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции, куда бежал после изнасилования актрисы.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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