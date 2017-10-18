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Главные новости Челябинской области
11:24  18 октября 2017 0

Центр Челябинска едва не сгорел из-за отсутствия воды в пожарных гидрантах. МЧС объявило общегородскую проверку. ФОТО

Пожар в тубдиспансере. Челябинск., пожар
Спасателям пришлось протянуть километр (!) шлангов для тушенияФото: Альбина Золотухина

В ночь на 18 октября в Центральном районе Челябинска загорелся склад, расположенный возле торгово-развлекательного комплекса «Калибр». Пожарные прибыли на место ЧП через 5 минут после вызова, но смогли сразу же приступить к тушению пожара.

«В ближайших двух водоисточниках (пожарных гидрантах) отсутствовало достаточное давление для забора воды. Для успешной ликвидации пожара был повышен номер его сложности: силы и средства, привлеченные на тушение, обеспечивали подачу воды к очагу с помощью проложенных магистральных линий от нескольких пожарных гидрантов, находящихся в 800-1000 метрах от горящего здания! Отметим также, что несколько пожарных гидрантов, на которые подразделения МЧС также рассчитывали, оказались неисправны», — сообщает «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Все гидранты в окрестностях оказались нерабочими
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Как отмечают в ведомстве, отсутствие исправных гидрантов стало реальной угрозой неконтролируемого распространения огня на близлежащие здания.

Теперь сотрудники МЧС намерены инициировать общегородскую проверку всех объектов пожарного водоснабжения.

Игорь Чукреев
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