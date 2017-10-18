В ночь на 18 октября в Центральном районе Челябинска загорелся склад, расположенный возле торгово-развлекательного комплекса «Калибр». Пожарные прибыли на место ЧП через 5 минут после вызова, но смогли сразу же приступить к тушению пожара.
«В ближайших двух водоисточниках (пожарных гидрантах) отсутствовало достаточное давление для забора воды. Для успешной ликвидации пожара был повышен номер его сложности: силы и средства, привлеченные на тушение, обеспечивали подачу воды к очагу с помощью проложенных магистральных линий от нескольких пожарных гидрантов, находящихся в 800-1000 метрах от горящего здания! Отметим также, что несколько пожарных гидрантов, на которые подразделения МЧС также рассчитывали, оказались неисправны», — сообщает «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Как отмечают в ведомстве, отсутствие исправных гидрантов стало реальной угрозой неконтролируемого распространения огня на близлежащие здания.
Теперь сотрудники МЧС намерены инициировать общегородскую проверку всех объектов пожарного водоснабжения.