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19 октября 2017
15:11  19 октября 2017 3

«Ксения станет лидером поколения после коммунизма». Ближайший соратник Анатолия Собчака поддержал решение его дочери

Дискуссия «Становление института президентства в России: как это было». Екатеринбург, станкевич сергей
Соратник отца Ксении Собчак Сергей Станкевич уверен: телеведущая поступает правильноФото: Анна Майорова © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Решение Ксении Собчак баллотироваться на пост главы государства правильное, поскольку она сможет привлечь в политику молодежь. Об этом «URA.RU» в четверг, 19 октября, заявил соратник Анатолия Собчака, отца Ксении, помощник первого президента России Сергей Станкевич.

«Надеюсь, что она, в частности, сможет привлечь в активную политику „поколение после коммунизма“ — тех, кто родился в 1990 году и позже. У этих детей новой России уже свои дети. Им нужен привлекательный образ будущего, к которому должна двигаться Россия», — сказал Станкевич.

По его мнению, Ксения окажется в силах предложить серьезный разговор о будущем России, а также «станет одним из лидеров поколения после коммунизма».

Накануне, 18 октября, телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года.

Так, она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант «Против всех» и пригласила все политические силы таким образом предъявлять претензии действующей власти.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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