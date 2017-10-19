15:11 19 октября 2017 3

Соратник отца Ксении Собчак Сергей Станкевич уверен: телеведущая поступает правильно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение Ксении Собчак баллотироваться на пост главы государства правильное, поскольку она сможет привлечь в политику молодежь. Об этом «URA.RU» в четверг, 19 октября, заявил соратник Анатолия Собчака, отца Ксении, помощник первого президента России Сергей Станкевич.

«Надеюсь, что она, в частности, сможет привлечь в активную политику „поколение после коммунизма“ — тех, кто родился в 1990 году и позже. У этих детей новой России уже свои дети. Им нужен привлекательный образ будущего, к которому должна двигаться Россия», — сказал Станкевич.

По его мнению, Ксения окажется в силах предложить серьезный разговор о будущем России, а также «станет одним из лидеров поколения после коммунизма».

Накануне, 18 октября, телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года.

Так, она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант «Против всех» и пригласила все политические силы таким образом предъявлять претензии действующей власти.