{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 октября 2017
21 октября 2017
04:18  22 октября 2017 0

На выборах в Чехии победила партия «недовольного» миллиардера

Бывший министр финансов Чехии одержал уверенную победу в парламентских выборахФОТО: ptel.cz

В Чехии завершились парламентские выборы. Безоговорочным победителем стало движение «Акция недовольных граждан» под руководством чешского миллиардера Андрея Бабиша.

Правоцентристское движение Бабиша набрало 29,6% голосов, сообщает РБК. Результаты оказались втрое выше, чем у ближайших противников ANO, что помогло им одержать уверенную победу. Правящая Чешская социал-демократическая партия в списке прошедших парламентариев заняла лишь пятое место.

По мнению экспертов, бизнесмену удалось победить благодаря желанию бороться с коррупцией в политике. Бабиш также приобрел любовь избирателей после обещания уменьшить интеграцию страны в Евросоюз и спасти Чехию от наплыва беженцев.

В начале года премьер-министр Чехии обвинил миллиардера в неуплате налогов. Тогда из-за разразившегося скандала Андрей Бабиш был вынужден покинуть пост министра финансов, хотя свою вину политик отрицает до сих пор.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров