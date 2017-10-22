На выборах в Чехии победила партия «недовольного» миллиардера

В Чехии завершились парламентские выборы. Безоговорочным победителем стало движение «Акция недовольных граждан» под руководством чешского миллиардера Андрея Бабиша.
Правоцентристское движение Бабиша набрало 29,6% голосов, сообщает РБК. Результаты оказались втрое выше, чем у ближайших противников ANO, что помогло им одержать уверенную победу. Правящая Чешская социал-демократическая партия в списке прошедших парламентариев заняла лишь пятое место.
По мнению экспертов, бизнесмену удалось победить благодаря желанию бороться с коррупцией в политике. Бабиш также приобрел любовь избирателей после обещания уменьшить интеграцию страны в Евросоюз и спасти Чехию от наплыва беженцев.
В начале года премьер-министр Чехии обвинил миллиардера в неуплате налогов. Тогда из-за разразившегося скандала Андрей Бабиш был вынужден покинуть пост министра финансов, хотя свою вину политик отрицает до сих пор.