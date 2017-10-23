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Главные новости Курганской области
13:07  23 октября 2017 0

Власти утвердили помощь зауральским погорельцам после ажиотажа в СМИ

Инвестиционное послание губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин распорядился выделить погорельцам 150 тысяч рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области утвердило распоряжение о выделении 100 тысяч рублей в помощь пострадавшей от пожара семье Широковых из Петухова. Несчастный случай, который унес жизнь семилетнего ребенка, вызвал большой резонанс в курганских медиа и сообществах в соцсетях.

Пожар в частном доме в городе Петухово произошел в ночь с 13 на 14 октября. Из огня не удалось спасти маленькую девочку. Мать погибшей попала в реанимацию с ожогами 60% тела. В результате пожара оказалось уничтожено все имущество Широковых — дом, надворные постройки, автомобиль, вещи и документы.

16 октября о трагедии написало «URA.RU» и ряд курганских СМИ. Telegram-канал «Курганский дед» обвинил власти в игнорировании проблемы. На следующий день стало известно, что из резервного фонда области пострадавшим выделят 100 тысяч рублей — об этом распорядился губернатор Алексей Кокорин. Неравнодушным пользователям соцсетей на тот момент удалось собрать для погорельцев более 300 тысяч. Помимо помощи семье Широковых, на заседании правительства 23 октября утвердили выделение 130 тысяч рублей пострадавшим от пожаров в Кургане, Притобольном и Варгашинском районах.

Отметим, спустя два дня после публикации «URA.RU», в которой упоминалось о семье Григоровых, также потерявшей имущество в страшном пожаре, поступило распоряжение выделить вторым погорельцам 50 тысяч рублей.

Инна Касаткина
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