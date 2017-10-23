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23 октября 2017
13:20  23 октября 2017 0

Россияне начали бояться серых зарплат

Митинг КПРФ за сохранение УЗТМ. Екатеринбург, пикет, митинг, коммунисты, кпрф, достойную зарплату, соцгарантии
По данным опросов, все больше граждан требуют гарантийФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Доля россиян, не готовых трудоустраиваться к работодателю, который уклоняется от уплаты налогов, выросла до 38%. По данным экспертов, это самый высокий показатель с 2009 года.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, на который ссылается РБК, в прошлые годы доля россиян, готовых работать только за «белую» зарплату, не превышала 35%. При этом после кризиса 2008 года эта планка и вовсе опускалась до 21%.

Причиной подобной динамики, по мнению экспертов, стало несколько факторов. Так, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в кризис стало очевидно, что в случае возникновения проблем трудоустроенные неформально лишаются возможности получить заработанные ими деньги. Второй причиной стали решения правительства, лишающие граждан без трудового стажа страховой части пенсии, считает Сафонов.

Кроме того, правительство продолжает искать средства борьбы с теневыми заработками россиян. Весной министр финансов Антон Силуанов оценивал объем серых зарплат в России в 10 триллионов рублей в год, напоминает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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