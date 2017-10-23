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Главные новости Югры
14:26  23 октября 2017 0

Губернатор Югры отправляется в Корею в поисках инвесторов

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор выступит в Сеуле 25 октябряФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова улетает в Южную Корею, где проведет презентацию инвестиционного потенциала ХМАО для корейских инвесторов. Мероприятие запланировано в рамках делового форума «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса», сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В среду, 25 октября, Наталья Комарова в составе делегации от Российской Федерации выступит в Сеуле.«В Сеуле пройдет выездная презентация инвестиционного потенциала 8 регионов России, в том числе — и Югры; Корея традиционно входит в число ведущих торговых партнеров России в Азии. Руководители 200 южнокорейских компаний выразили желание участвовать в диалоге», — рассказала начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова.

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Она добавила, что мероприятие должно стать инструментом практической реализации договоренностей о развитии сотрудничества России и Республики Корея, достигнутых в рамках встречи между Президентом Владимиром Путиным и Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 6 сентября 2017 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В форуме также примут участи главы Амурской, Калининградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, Республики Северная Осетия — Алания, Хабаровского края и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Игорь Волосин
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