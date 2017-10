На 71 году жизни умер один из основателей группы AC/DC

14:17 23 октября 2017 0

Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии Фото: аккаунт AC/DC News в Twitter

На 71 году жизни скончался австралийский рок-исполнитель Джордж Янг — бывший участник и продюсер группы AC/DC. Сообщение об этом в понедельник, 23 октября, появилось на странице группы в соцсетях.

«С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга», — приводит цитату из сообщения «Федеральное агентство новостей».

В группе отметили заслуги и достоинства покинувшего этот мир Джорджа Янга, а также подчеркнули, что без него не было бы и самой группы, отмечает Nation news.

Янг родился в 1946 году в Шотландии, а через 17 лет его семья перебралась в Австралию. Помимо сотрудничества с AC/DC, он известен по работе в группе The Easybeats и как один из авторов хитов Friday On My Mind и Love Is In The Air.