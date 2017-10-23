Уральский журналист и политтехнолог Илья Зенов уволился с поста помощника губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщили «URA.RU» источники в правительстве и Думе автономного округа.
По версии инсайдеров, причина увольнения Зенова — личная. Помощника не устроил темп работы главы автономии. Илья Зенов занимался подготовкой мероприятий с участием главы региона, отвечал за формирование графика. Рабочий день Натальи Комаровой начинается в 8 утра и заканчивается не раньше 10-11 вечера. Это встречи, деловые переговоры, участие в правительственных мероприятиях, командировки в муниципалитеты округа, Москву, другие регионы. На момент написания материала, к примеру, глава ХМАО находится в Южной Корее.
В правительстве Югры агентству подтвердили факт увольнения Ильи Зенова, отметив, что место помощника губернатора пока вакантно. Получить комментарии самого пиарщика не удалось — на попытки агентства связаться с ним он не отреагировал.
Илья Зенов — выходец из Нефтеюганска. Ранее работал в ряде СМИ УрФО, в том числе и на редакторских должностях. Владелец консалтингового агентства «Глагол-медиа». В 2016 году баллотировался на праймериз «Единой России» в Законодательное Собрание Свердловской области. Работал в должности помощника Натальи Комаровой с апреля 2017 года.