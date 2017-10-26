В театре Джигарханяна начались обыски

Столичная полиция нагрянула с обысками в театр Армена Джигарханяна. Оперативники работают в бухгалтерии культурного учреждения, изымая документы.
Накануне СМИ сообщили, что в театр известного советского и российского актера пришли неизвестные, действия которых напоминали рейдерский захват, пишет Life.ru.
В настоящее время Джигарханян разводится со своей супругой Виталиной, которая, по версии актера, хотела его убить, а потом присвоить его имущество. Из-за переживаний Джигарханян даже попал в больницу, после чего написал на жену заявление в полицию, а также распорядился уволить ее из театра.
Второе заявление в полицию поступило от актера в начале октября. Он сообщил, что в здании театра у него украли паспорт, сообщила «Национальная служба новостей».