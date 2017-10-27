В Челябинской области трехмесячная девочка замерзла насмерть в холодном доме

В поселке Кужебаевский Челябинской области трехмесячная девочка умерла в частном доме. Обстоятельства гибели младенца устанавливают следователи, рассказал «URA.RU» старший помощник главы следственного управления СК по Челябинской области Валентин Ведерников.
По словам Ведерникова, следствие подтверждает гибель ребенка, но не готово назвать точную причину смерти до окончания проверки.
Как пишет 74.ru, труп малышки был найден матерью утром 18 октября. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка при отсутствии видимых повреждений. Не исключено, что причиной смерти могло стать переохлаждение.
Отмечается, что женщина с двумя детьми переехала в Кужебаевский из Магнитогорска незадолго до трагедии. На Урале она на материнский капитал купила старенький дом. Тепло в жилище поддерживалось при помощи печи, с которой городские жители могли не уметь обращаться.