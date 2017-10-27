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27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Челябинской области
22:29  27 октября 2017 0

В Челябинской области трехмесячная девочка замерзла насмерть в холодном доме

Морозное утро. Курган, термометр, холод, зима, градусник, мороз-40
Причиной смерти могло стать переохлаждениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В поселке Кужебаевский Челябинской области трехмесячная девочка умерла в частном доме. Обстоятельства гибели младенца устанавливают следователи, рассказал «URA.RU» старший помощник главы следственного управления СК по Челябинской области Валентин Ведерников.

По словам Ведерникова, следствие подтверждает гибель ребенка, но не готово назвать точную причину смерти до окончания проверки.

Как пишет 74.ru, труп малышки был найден матерью утром 18 октября. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка при отсутствии видимых повреждений. Не исключено, что причиной смерти могло стать переохлаждение.

Отмечается, что женщина с двумя детьми переехала в Кужебаевский из Магнитогорска незадолго до трагедии. На Урале она на материнский капитал купила старенький дом. Тепло в жилище поддерживалось при помощи печи, с которой городские жители могли не уметь обращаться.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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