{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
07:53  03 ноября 2017 0

ВКС РФ уничтожили около тысячи объектов террористов в Сирии за неделю

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, F-15 Eagle
Авиация совершила более 390 боевых вылетовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

За последнюю неделю авиация ВКС РФ совершила более 390 боевых вылетов в Сирии, передает сообщение пресс-службы оборонного ведомства России «Федеральное агентство новостей».

Согласно содержанию данных Министерства обороны России, за это время воздушно-космические силы России уничтожили свыше 950 объектов террористов в Сирии, сообщает RT.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщило о том, что правительственные войска САР и их союзники установили полный контроль над Дейр? эз? Зором, напоминает Nation News.

Также «URA.RU» писало о том, что Россия не будет защищать Сирию от Израиля, который всегда заранее предупреждает Москву о своих действиях. По мнению экспертов, в данном случае нашей стране невыгодно менять геополитический расклад на Ближнем Востоке и портить отношения с Тель-Авивом.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров