07:53 03 ноября 2017 0

Авиация совершила более 390 боевых вылетов Фото: depositphotos.com © URA.RU

За последнюю неделю авиация ВКС РФ совершила более 390 боевых вылетов в Сирии, передает сообщение пресс-службы оборонного ведомства России «Федеральное агентство новостей».

Согласно содержанию данных Министерства обороны России, за это время воздушно-космические силы России уничтожили свыше 950 объектов террористов в Сирии, сообщает RT.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщило о том, что правительственные войска САР и их союзники установили полный контроль над Дейр? эз? Зором, напоминает Nation News.

Также «URA.RU» писало о том, что Россия не будет защищать Сирию от Израиля, который всегда заранее предупреждает Москву о своих действиях. По мнению экспертов, в данном случае нашей стране невыгодно менять геополитический расклад на Ближнем Востоке и портить отношения с Тель-Авивом.