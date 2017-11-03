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03 ноября 2017
02 ноября 2017
08:21  03 ноября 2017 2

Россияне отказываются от молочных продуктов из-за их дороговизны

Молочная продукция Курган, кефир, молочная продукция
Инфляция отбивает желание покупать молочные продуктыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители России за последние 12 месяцев стали чаще отказываться от потребления кисломолочных продуктов, переходя на более дешевые продовольственные товары.

С сентября 2016 года по сентябрь 2017 года в городах с населением более 10 тысяч человек продажи молочных продуктов упали на 4,7% в натуральном выражении. Больше всего сократилось потребление кефира (на 8,4%), йогуртов (на 5,8%), творога (на 5%), сметаны (на 4,2%) и пастеризованного молока (на 4,2%), пишет газета «Ведомости».

Главная причина снижения спроса, по мнению специалистов, кроется в высокой инфляции в молочных продуктах, которая втрое выше, чем продовольственная инфляция. Из-за роста цен потребители переходят на более дешевые продукты питания, среди которых — макароны и картофель.

В этом году стоимость молочных продуктов от крупных поставщиков подросла на 8—12%, от региональных — на 12—18%. Также снижение спроса связано со сложной экономической ситуацией в стране и тем, что население не доверяет поставщикам, полагая, что рынок наводнен фальсификатом.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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