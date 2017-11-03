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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:31  03 ноября 2017 3

Россию и Украину заподозрили в тайных переговорах о сотрудничестве

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, ан-124-100, самолет руслан
ГП «Антонов» является держателем сертификатов на «Русланы»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское госпредприятие «Антонов» проводят закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124 «Руслан».

Если «Антонов», являющийся держателем сертификатов на «Русланы», прекратит продлевать летную годность самолетов, то российское конструкторское бюро им. Ильюшина ответит подобными мерами. Поэтому обе стороны заинтересованы в успехе переговоров. Но больше контракт нужен все-таки Украине, так как предприятие «Антонов» с 2016 года не получает прибыли, передает сообщение источников «Утро.ру».

В результате переговоров ГП «Антонов» сможет продлевать летную годность самолетов российской компании «Волга-Днепр». Взамен Украина получит необходимую документацию для продления эксплуатации самолетов Ил-76, что может сделать только российское конструкторное бюро, сообщает «Национальная служба новостей».

Сделка может сорваться из-за сложных взаимоотношений России и Украины. Договоренность может быть достигнута только в том случае, если по политическим мотивам Верховная Рада не выступит против, передает «Федеральная служба новостей».

Российская сторона отказалась от комментариев, заявив, что информации о возобновлении сотрудничества у нее нет.

Ранее Порошенко заявил, что Украина является «авиационной державой», так как «весь мир» летает на «украинских крыльях». После таких слов президента Украины высмеяли пользователи соцсетей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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