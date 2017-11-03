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Главные новости Челябинской области
16:00  03 ноября 2017 0

На Урале завели уголовное дело против мужчины, приютившего 60 трудных детей

Хватков Андрей. Центральный райсуд. Челябинск., уголовный кодекс
Приемного отца 60 детей подозревают в мошенничествеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Октябрьском районе Челябинской области возбудили уголовное дело против мужчины, который воспитал 60 приемных трудных подростков. Южноуральца Игоря Мотыгина заподозрили в хищении пособий мальчика, который год был под его опекой.

Игорь Мотыгин живет в деревне Нововарламово, с 1996 года он берет на воспитание трудных подростков из челябинских интернатов, пишет портал 74.ru. Одновременно Мотыгин воспитывает по восемь-девять детей. Когда кто-то из них достигает совершеннолетия, мужчина снова едет в интернат. На сегодняшний день через семью Мотыгина прошли уже 60 человек. В незаконных действиях приемный отец раньше замечен не был.

В мае 2016 года Мотыгин взял на воспитание особо трудного подростка — 13-летнего Влада. В течение года тот попался на двух кражах, неоднократно сбегал от опекуна, хотя потом возвращался. В итоге органы опеки забрали мальчика у Мотыгина и поместили в интернат в Бакале. После этого мужчину заподозрили в хищении пособий мальчика на 310 тысяч рублей. Следователи завели дело о мошенничестве и взяли с мужчины подписку о невыезде.

«За год ни у Влада, ни у опеки ко мне претензий не было, а тут вдруг появились, — пояснил изданию Игорь Мотыгин. — Это все начальница нашего октябрьского отдела опеки, мы же с ней воюем, вот она и написала на меня заявление». Южноуралец не признает вину и утверждает, что имеет на руках написанное ранее подростком заявление, которое разрешает снимать деньги пособия по потере кормильца.

В отделе опеки и попечительства администрации Октябрьского района журналиста «URA.RU» попросили обратиться за комментарием во вторник, 7 ноября. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, то это подведомственность Следственного комитета. Отметим, мужчина также пытается через суд восстановить опеку над Владом. 13 ноября в Челябинском областном суде состоится апелляционное рассмотрение дела.

Виктор Дорофеев
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