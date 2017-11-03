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03 ноября 2017
20:31  03 ноября 2017 0

Жизнь Джигарханяна под угрозой. Его одурачили «армянские друзья»

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Его здоровье в плачевном состоянииФото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Жизнь народного артиста СССР Армена Джигарханяна находится под угрозой. Об этом сообщила представитель жены артиста Элина Мазур.

По ее словам, состояние здоровья актера крайне плохое — инсулинозависимый Джигарханян не соблюдает диету, чему способствуют его друзья. Мазур добавила, что артист страдает склерозом и не узнает родную сестру: «У него склероз, он вообще не отдает себе отчет в происходящем. У него нарушена речевая последовательность, он даже не узнает родную сестру. Не моется, спит на диванчике. Такое не каждый молодой и здоровый человек выдержит. Армена Борисовича оставляют ночевать в театре, охранник боится — вдруг с Джигарханяном что-то случится…».

Пресс-секретарь Московского драматического театра Наталья Корнеева подтвердила слова Элины Мазур и отметила, что его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская заботилась о муже. «Он одурачен этими людьми [некими друзьями]. Он был вылечен, дважды в месяц выходил на сцену, жил в прекрасных условиях. Жена кормила его дозировано — с ложечки, заказывала ему специальную обувь. А когда Джигарханяна выкрали, рыдала и кричала в трубку: „Только не кормите его такими-то продуктами, ему нельзя апельсиновый сок!“» — добавила она.

По словам Корнеевой, в работу Московского драматического театра, которым руководит Джигарханян, вмешиваются «армянские друзья Армена Борисовича». Женщина уже подала заявление в Следственный комитет столицы и сообщила, что «друзья» вмешиваются в репертуарную политику и издают свои приказы в театре, передает «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Джигарханян уволил из театра тестя и тещу. После скандала с обысками в театре, территорию Российской Федерации покинула его жена.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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