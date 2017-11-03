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03 ноября 2017
02 ноября 2017
00:37  03 ноября 2017 0

Джигарханян проводит зачистку в театре. Среди уволенных — тесть и теща

От конфликта в семье Джигарханяна пострадали работники театраФото: Вадим Тараканов/ТАСС

Народный артист СССР Армен Джигарханян решил выгнать из театра «плохих людей». Письмо с просьбой «оградить его и артистов театра от аферистов» актер отправил в московский Департамент культуры.

Артист объявил о желании избавиться от «плохих людей» больше недели назад, не называя имен и выразив надежду на их собственное понимание ситуации. Однако, как сообщает сайт «КП», работники намеков не поняли, и Джигарханяну пришлось озвучить фамилии неугодных.

Свое недоверие народный артист СССР выразил новому директору театра Елене Гильвановой, ее помощнице Марии Семенцовой, ответственной за литературно-драматическую часть Наталье Корнеевой, а также родителям своей почти бывшей жены — начальнице швейного цеха Цымбалюк Л.И. и главному инженеру Цымбалюку В.В. Уволить он их формально не может, так как это входит в обязанности директора (сам Джигарханян занимает должность почетного президента), но актер понадеялся, что решить кадровый вопрос ему помогут в Департаменте Культуры Москвы.

В официальном письме ведомству Джигарханян пишет: «Группа лиц, которые не имеют право представлять театр, собирает пресс-конференцию и распространяет заведомо ложную информацию». Также артист обвинил в разразившемся недавно скандале вокруг театра бывшего директора и по совместительству супругу. «Армен Джигарханян настоятельно просит оградить его и артистов театра от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива», — говорится в обращении.

Напомним, история началась в середине октября, когда жена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже актера. Правда, меньше чем через сутки артиста нашли в одной из московских больниц, после чего Армен Борисович обвинил супругу в желании его убить. После разразившегося скандала пианистке пришлось покинуть должность директора театра и уехать из России. За пару дней до побега Цымбалюк-Романовской Джигарханян подал на развод. Недавно стало известно, что артист зарабатывал в разы меньше супруги и практически жил за ее счет.

Наталья Полетавкина
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