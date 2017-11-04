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Главные новости Пермского края
12:24  04 ноября 2017 0

Семья с двумя детьми заживо сгорела в страшном пожаре в Пермском крае

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
У хозяев дома не было шансов выжитьФото: pixabay.com

Семья из четырех человек погибла при пожаре в частном доме в поселке Юго-Камский в Пермском крае, сообщили «URA.RU» в региональном МЧС.

«При разборе завалов после пожара в населенном пункте Юго-Камский обнаружены тела четырех человек- мужчины и женщины, а также двух детей — семилетнего мальчика и девочки 11 лет», — рассказала агентству сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Ирина Гомзикова.

«Сообщение о возгорании частного дома поступило пожарным 4 ноября около двух часов ночи. К моменту приезда бригад огонь распространился на площади 56 кв. м. Пожар был настолько сильным, что узнать, есть ли в доме люди, изначально не представлялось возможным, — пояснила Гомзикова. — Пожару был присвоен второй номер сложности. За полтора часа огонь потушили, но спасти находившуюся в доме семью не удалось».

Сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа СУ СК по Пермскому краю.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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