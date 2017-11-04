Семья из четырех человек погибла при пожаре в частном доме в поселке Юго-Камский в Пермском крае, сообщили «URA.RU» в региональном МЧС.
«При разборе завалов после пожара в населенном пункте Юго-Камский обнаружены тела четырех человек- мужчины и женщины, а также двух детей — семилетнего мальчика и девочки 11 лет», — рассказала агентству сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Ирина Гомзикова.
«Сообщение о возгорании частного дома поступило пожарным 4 ноября около двух часов ночи. К моменту приезда бригад огонь распространился на площади 56 кв. м. Пожар был настолько сильным, что узнать, есть ли в доме люди, изначально не представлялось возможным, — пояснила Гомзикова. — Пожару был присвоен второй номер сложности. За полтора часа огонь потушили, но спасти находившуюся в доме семью не удалось».
Сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа СУ СК по Пермскому краю.