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09 ноября 2017
08 ноября 2017
00:12  09 ноября 2017 0

В Москве арестован директор самой большой свалки мусора в Европе

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, бульдозер, свалка, лка, ТБО
Константина Манегина заключили под домашний арест по обвинению в незаконном предпринимательствеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный фигурант уголовного дела о незаконном предпринимательстве, Константин Манегин, помещен под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. Манегин является руководителем самого крупного полигона бытовых отходов не только в России, но и в Европе.

Как сообщает РБК, решение Тверского суда, было обжаловано Мосгорсуде, однако там жалобу адвокатов оставили без удовлетворения.

По имеющейся информации, директор попал в поле зрения правоохранительных органов в конце июля, когда прошел ряд проверок, связанных с деятельностью предприятия.

Отметим, полигон бытовых отходов «Тимохово», которым руководит Константин Манегин, расположен в Ногинском районе Московской области. Свалка считается самой крупной не только в России, но и в Европе. Общая площадь полигона составляет 110 га, в год он может принимать свыше миллиона тонн отходов. По итогам 2016 года его выручка составила 412 млн рублей, чистая прибыль — 16 млн рублей, сообщает издание.

Евгений Александров
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